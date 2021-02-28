Кушанашвили рассказал, почему до сих пор не расписался с гражданской супругой

Москва, 28 февраля. Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в эфире программы «Секрет на миллион» рассказал, почему до сих пор не женился.

Кушанашвили в беседе с ведущей программы Лерой Кудрявцевой отметил, что он не бесприданник — у него есть недвижимость.

«Квартира в Дедовске, еще дальше Красногорска, где меня считают Богом – у людей хороший вкус. Куплена в ипотеку, 3 комнаты, моя комната размером с вашу студию», — рассказал он.

Журналист отметил, что ипотека очень организует жизнь. Так, по словам Кушанашвили, раньше он вел распутный образ жизни и «тратил деньги на ерунду». При этом он отметил, что без кредита на квартиру вернулся бы к этому образу жизни.

Гражданская жена Кушанашвили Ольга Фролова отметила, что живет с журналистом почти 14 лет. По ее словам, с Отаром жить весело — «дома спокойный и довольный». По словам женщины, домашнее хозяйство держится на ней.

Отар отметил, что в гражданском браке научился выбрасывать мусор. По его словам, ему все еще сложно разбирать носки.

Кудрявцева спросила у Кушанашвили, почему он не хочет отвести в ЗАГС свою «золотую жену». Журналист отметил, что в нем до сих пор живет боль о том, как с ним обошлись в прошлом.

«С другой стороны, я размяк уже и чтобы не смущать Даньку, очень скоро, возможно после твоей судьбоносной программы, можно преодолеть неприязнь подписей и – черт с вами!. Пусть будет Марш Мендельсона!» — заявил Отар.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что Кушанашвили в эфире программы «Секрет на миллион» рассказал курьезную историю о заслуженном артисте России Леониде Агутине. Он заявил, что хотел помочь артисту в период пандемии.