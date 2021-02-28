Пенсии за март в России выплатят досрочно

Москва, 28 февраля. Пенсионный фонд России (ПФР) предупредил, что из-за дополнительного выходного дня в честь 8 Марта пенсионеры получат выплаты заблаговременно.

В первую очередь объявление касается тех, кто получает пенсию на почте. В связи с Международным женским днем понедельник, 8 марта, в России объявлен выходным, и почтовые отделения в этот день работать не будут. Поэтому пенсионерам следует ознакомиться с графиком работы отделений «Почты России», в которых они получают пенсию.

Работающие шесть дней в неделю подразделения за 6 и 8 марта будут выдавать пенсии 6 числа. Отделения с пятидневной рабочей неделей 6 марта будут выдавать выплаты за 6 и 9 марта.

Подразделения «Почты России», которые работают три дня в неделю, 6 числа будут выдавать пенсию за 5, 6, 7 и 8 марта, сообщает PRIMPRESS. Сотрудники ПФР просят россиян уточнить график работы местного отделения заранее.

Ранее пресс-служба ПФР сообщила, как изменятся пособия и пенсии для инвалидов за 2021 год. С 1 января страховые пенсии инвалидов были увеличены на 6,3%, что является выше уровня инфляции (4,9%).