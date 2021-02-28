Врач-эндокринолог Павлова назвала три безопасных и эффективных заменителя сахара

Москва, 28 февраля. Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала три наиболее эффективных и безопасных заменителя сахара.

«Когда речь заходит о сахарозаменителях, я выделяю три наиболее безопасных и эффективных. Из натуральных это эритрит и стевия, из синтетических — сукралоза», — цитирует эндокринолога радио Sputnik.

Врач отметила, что сукралоза — это практически единственный сахарозаменитель, разрешенный во всем мире для употребления беременным и грудным детям. Стевия, по словам Павловой, в 300 раз слаще сахара.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что из-за высокого содержания органических кислот напитки из цитрусовых фруктов могут повредить слизистую желудка и зубную эмаль. Но мякоть в соках сдерживает всасывание сахаров.