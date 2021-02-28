Авария с грузовиком оставила без тепла поселок в Карелии

Лоухи, 28 февраля. Жители одного из районных центров Карелии временно остались без теплоснабжения из-за аварии с грузовиком.

Машина, как рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов, повредила теплотрассу. Водитель ехал с нарушением правил, оставив поднятым манипулятор. Им водитель и зацепил наземную теплотрассу.

«В результате произошло падение опор, повреждение трубопроводов и как следствие отключение всех потребителей поселка от теплоснабжения», – отметил министр.

Теплоснабжение большей части жителей было восстановлено около 15:10 по Москве. Без тепла на тот момент оставались несколько жилых домов. Также было отключено теплоснабжение поликлиники и больницы.

Недавно в Сети появилось видео с места аварии на юго-западе Петербурга, где пострадал человек. ДТП произошло на проспекте Маршала Жукова в Кировском районе.