Гавана, 28 февраля. Правительство Кубы приняло законопроект «О защите животных». Правозащитники называют это триумфом гражданского общества в коммунистической стране.

Издание Reuters сообщает, что этот шаг направлен на предотвращение жестокости и повышение осведомленности о необходимости защиты животных. Закон знаменует собой культурный прогресс в стране, где много бродячих животных, проводятся собачьи и петушиные бои, а также до сих пор существует религиозное жертвоприношение.

Детали закона пока не разглашаются. Информация о нем появится в течение 90 дней, в ежедневной газете Granma, которая является официальным печатным органом правительства.

«Куба была одной из немногих стран Латинской Америки, где не было закона «О защите животных», поэтому его одобрение — огромная радость», — говорит Фернандо Гисперт, президент Гаванского отделения кубинской Ассоциации ветеринарной медицины.

Законопроект принимался долгое время. На решение правительства повлияло молодое поколение, которое оказало давление с помощью маршей, протестов и кампаний в соцсетях.

«Это послужило примером для всех общин, которые хотят, чтобы их голос был услышан», — сказала 23-летняя Беатрис Батиста, ставшая одним из лидеров движения.

Ранее в интервью для Федерального агентства новостей председатель Курской общественной зоозащитной организации «Право Жить» Екатерина Жильникова рассказала, что бездомные животные смогут найти семью в Бельгии.