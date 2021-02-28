Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Куба одобрила закон «О защите животных» под давлением граждан

Куба одобрила закон «О защите животных» под давлением граждан

Гавана, 28 февраля. Правительство Кубы приняло законопроект «О защите животных». Правозащитники называют это триумфом гражданского общества в коммунистической стране.

Издание Reuters сообщает, что этот шаг направлен на предотвращение жестокости и повышение осведомленности о необходимости защиты животных. Закон знаменует собой культурный прогресс в стране, где много бродячих животных, проводятся собачьи и петушиные бои, а также до сих пор существует религиозное жертвоприношение.

Детали закона пока не разглашаются. Информация о нем появится в течение 90 дней, в ежедневной газете Granma, которая является официальным печатным органом правительства.

«Куба была одной из немногих стран Латинской Америки, где не было закона «О защите животных», поэтому его одобрение — огромная радость», — говорит Фернандо Гисперт, президент Гаванского отделения кубинской Ассоциации ветеринарной медицины.

Законопроект принимался долгое время. На решение правительства повлияло молодое поколение, которое оказало давление с помощью маршей, протестов и кампаний в соцсетях.

«Это послужило примером для всех общин, которые хотят, чтобы их голос был услышан», — сказала 23-летняя Беатрис Батиста, ставшая одним из лидеров движения.

Ранее в интервью для Федерального агентства новостей председатель Курской общественной зоозащитной организации «Право Жить» Екатерина Жильникова рассказала, что бездомные животные смогут найти семью в Бельгии.

Новости партнеров