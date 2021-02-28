Ким Кардашьян выложила откровенное фото на своей странице Instagram

Вашингтон, 28 февраля. Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян привела в восторг подписчиков в Instagram своим фото в купальнике.

На днях стало известно, что Ким и рэпер Канье Уэст все же подали заявление на развод. Однако звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», похоже, не слишком переживает по этому поводу. Она активно ведет себя в социальных сетях и продолжает выкладывать откровенные фотографии на радость публике.

Сегодня Ким добавила новое фото, на котором она предстала в купальнике и легкой рубашке, не скрывающей пышные формы девушки. Под постом Кардашьян написала: «Самые лучшие вещи в жизни — это не вещи». Подписчики отреагировали мгновенно.

«Не выходи замуж снова», — говорит один из подписчиков звезды.

Другие подчеркивают привлекательность Ким и говорят, что ей очень идет бикини. Всего за час пост набрал свыше полутора миллионов лайков.

В начале 2021 года в сеть просочилась информация о том, что фотомодель Ким Кардашьян и ее звездный супруг Канье Уэст решили развестись. Это заявление сделал адвокат актрисы. Официальных комментариев знаменитой пары не было, а потому фанаты надеялись, что они еще помирятся. Однако заявление все же было подано и теперь Ким и Канье ждет бракоразводный процесс.