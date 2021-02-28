В Помпеях археологи нашли римскую колесницу почти в идеальном состоянии

Помпеи, 28 февраля. Во время раскопок под Неаполем ученые обнаружили церемониальную колесницу I века. Они заявляют, что это «открытие, не имеющее аналогов».

Найденная четырехколесная карета, судя по внешнему виду, предназначалась для свадеб и торжественных церемоний. Об этом рассказывает интернет-издание Planet Today. Представители археологического парка заявляют, что колесница отлично сохранилась, хотя пролежала под землей практически 20 столетий. Ее обнаружили на территории Помпеи, а именно во дворе виллы Чивита Джулиана.

«Большая церемониальная колесница с четырьмя колесами, вместе с ее железными деталями, красивыми украшениями из бронзы и олова, остатками минерализованного дерева и отпечатками органических материалов (от веревок до остатков цветочного декора) была обнаружена почти нетронутой», — говорится в заявлении археологического парка.

Его представители добавили, что это уникальное открытие, которое на данный момент не имеет аналогов в Италии.

Напомним, Помпеи — древний итальянский город, расположенный неподалеку от Неаполя. Он пострадал после извержения Везувия в 79 году нашей эры, в результате чего, по разным оценкам, погибло от 2000 до 15000 человек.