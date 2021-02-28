Лос-Анджелес, 28 февраля. ФАН составил топ-10 самых бесшабашных знаменитостей, которые не боятся скандалов и охотно идут на самые безумные и даже опасные выходки.

Чарли Шин

Актер Чарли Шин известен по фильмам «Впритык», «Быть Джоном Малковичем» и «Погоня». В Голливуде артист заработал репутацию настоящего «плохиша». По некоторым данным, артист долгое время страдал игровой зависимостью и потратил на азартные игры целое состояние. В 2016 году в передаче с телеведущим Пиром Морганом Шин похвастал, что около 20 лет назад имел интимную связь с дочерью одного из британских министров.

Звучали в адрес артиста и более серьезные обвинения. Против Шина было возбуждено уголовное дело в связи с предполагаемыми угрозами бывшей невесте Скоттин Росс. Кроме того, женщины, которые в разное время имели отношения со звездой Голливуда Чарли Шином, выдвинули против него сразу десять исков. Поводом послужило заявление звезды о том, что у него диагностировали ВИЧ еще четыре года назад.

В 2017 году актер Доминик Брашия заявил, что Шин изнасиловал 13-летнего подростка на съемочной площадке фильма «Лукас». На момент преступления самому Шину было 19 лет. Но сам артист отрицает обвинения в свой адрес.

Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс получила мировую славу, будучи подростком. Дебютный альбом исполнительницы, вышедший в 1999 году, принес ей звание самого успешного тинейджера всех времен.

Но звезде не повезло с родными. Осенью визажист Макси, который лично работал с американской певицей, сравнил ее жизнь с адом. Отец Спирс запрещает ей выходить замуж и рожать детей.

Макси считает, что 38-летняя поп-принцесса находится в «ежовых» рукавицах. Ей запрещают практически все, что касается личной жизни. Певица четыре года встречается с Сэмом Асгари, но отец Джейми категорически против официального брака.

В 2019 году звезда попала в психиатрическую лечебницу. По данным американских таблоидов, певицу насильно удерживали в учреждении. Джейми Спирс настаивал на том, чтобы Бритни регулярно принимала прописанные ей препараты.

Осенью прошлого года Спирс шокировала фанатов новым видео, на котором она рассказала о том, как провела лето. Звезда призналась, что лето у нее было насыщенным. Она смеялась и давала себе волю совершать спонтанные поступки. По словам Бритни Спирс, она много плавала. Многие заметили, что артистка говорит неуверенно и сбивчиво, а в глазах читается явное отчаяние. Фанаты считают, что новый пост певицы — очередной крик о помощи.

Линдси Лохан

Актриса Линдси Лохан известна пристрастием к наркотикам и алкоголю. Числятся за артисткой и мелкие кражи. Звезда не стесняется своей противоречивой натуры и появляется как в светской, так и в криминальной хронике.

В 2017 году в Сети появились фотографии скандальной американской актрисы, на которых она занимается сексом в туалете метро. Как сообщают источники, съемка была постановочной. А вот была ли сделана профессиональная фотосессия Лохан для какого-то журнала или стала лишь прихотью скандалистки — неизвестно.

В 2018 году Лохан в Москве получила по лицу, когда преследовала на улице семью с двумя детьми — предположительно, из Сирии. Происходящее звезда транслировала в прямом эфире на своей странице в социальной сети Instagram. В 2019 году артистка перешла на русский язык, комментируя сбой в работе Facebook и Instagram, из-за которого сервисы не работали около четырех часов. При этом Лохан использовала не совсем цензурную лексику.

Кроме того, актриса Линдси Лохан была признана виновной в употреблении наркотиков и вождении в пьяном виде. Суд назначил актрисе наказание в виде одного дня тюремного заключения и 10 дней общественных работ с трехлетним испытательным сроком, который она нарушила. После этого актрису приговорили к 90 дням тюрьмы.

Леди Гага

Популярная певица и актриса Леди Гага попадает в скандалы с завидной регулярностью. Артистка не стесняется представать перед поклонниками в откровенных нарядах, топлес и даже без штанов. В январе пользователи социальной сети Twitter распространили видеозапись выступления певицы на инаугурации нового президента США Джо Байдена.

Осенью 2019 года Гага упала со сцены во время выступления в Лас-Вегасе. Энергичная певица во время исполнения песни решила запрыгнуть на фаната спереди и обвить его ногами. Поклонник успешно поймал звезду, но, находясь слишком близко к краю сцены, оступился и рухнул. После инцидента певица опубликовала в Twitter рентгеновский снимок левой руки. Она пояснила, что после концерта в Лас-Вегасе сразу же поехала в больницу.

Бен Аффлек

В одном из интервью голливудский актер Бен Аффлек заявил, что ему запретили играть в Лас-Вегасе, когда он в 2004 году выиграл чемпионат по покеру. Артист любит покер и блэкджек, но среди «грехов» Аффлека есть и более серьезные пристрастия.

Аффлека обвинили в сексуальном домогательстве по отношению к коллеге по съемочной площадке — актрисе Хилари Бертон. Инцидент произошел в 2003 году. Бертон писала на своей страничке в Twitter, что Аффлек посмел схватить ее за грудь. Бен, в свою очередь извинился, и через неделю отправился в реабилитационный центр для борьбы с алкоголизмом.

Алкогольная зависимость послужила причиной развода актера с коллегой Дженнифер Гарнер. Супруги начали ссориться из-за того, что актер злоупотреблял спиртным, и конфликты снова подталкивали его к выпивке. Кроме того, из-за алкоголизма Аффлек отказался от роли Бэтмена.

Джастин Бибер

Канадский певец, представитель золотой молодежи Джастин Бибер, не раз привлекал внимание сотрудников правоохранительных органов. Случалось, артист бросался на папарацци с кулаками.

Исполнителя останавливали для прохождения тестов на алкоголь и наркотики, когда он устроил гонку на спортивном автомобиле по городским улицам Майами. Полиция поймала Бибера, который, как оказалось, был пьян. Его отправили за решетку, но потом освободили под залог. Бибер признался, что после ареста стал еще более верующим человеком и регулярно благодарит Бога за правильные повороты в жизни.

В одном из документальных фильмов певец рассказал, что депрессивное состояние мучило его в начале карьеры. По словам музыканта, он не раз был близок к тому, чтобы покончить жизнь самоубийством.

Мали Сайрус

Публика уже давно привыкла к эпатажным выходкам певицы Майли Сайрус. Исполнительница неоднократно выступала в откровенных нарядах, снималась обнаженной и нецензурно высказывалась на выступлениях.

В 2017 году в руки хакеров попали интимные фото певицы. Снимки Майли Сайрус были опубликованы в Сети и шокировали общественность. Поклонники и представить не могли, насколько развратную жизнь ведет известная исполнительница.

В прошлом году Сайрус приняла участие в необычной и вызывающей фотосессии. Звезда сфотографировалась в гробу с желтой обивкой, продемонстрировав поклонникам фигуру. На снимке на Сайрус нет абсолютно никакой одежды.

По сообщениям СМИ, на одном из выступлений в День независимости Мексики танцор отшлепал звезду мексиканским флагом. Звезде грозил штраф или даже тюремное заключение, но власти Мексики сняли обвинения.

Кортни Лав

Актриса и певица, вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна Кортни Лав пережила зависимость от запрещенных препаратов, потерю мужа долгую борьбу за право опеки над своей дочерью и многочисленные судебные разбирательства.

По сообщениям СМИ, однажды Лав швырнула в толпу микрофонную стойку, попав фанату по голове. В другой раз певица пришла на интервью абсолютно голой. Недавно вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна заявила, что ушла из кино из-за постоянных домогательств.

Наоми Кэмпбелл

Модель Наоми Кэмпбелл на подиуме с 15 лет. Она стала первой темнокожей моделью, попавшей на обложку глянцевого журнала. Но публике Кэмпбелл известно не только благодаря потрясающей внешности. На съемках фильма «Пленница любви» модель кинула телефон в девушку-ассистентку, а в 2009 году ударила сумкой папарацци, который сфотографировал ее в Италии в компании миллиардера Владислава Доронина.

Впрочем вскоре бывший возлюбленный через суд потребовал от британской супермодели вернуть долги в размере нескольких миллионов долларов. По данным СМИ, речь идет об оставшемся у Кэмпбелл после расставания в 2013 году имуществе.

Недавно 50-летняя Кэмпбелл приняла участие в откровенной фотосессии для интервью, в котором поразмышляла о красоте Кении. Модель украсила обложку нового номера издания i-D, который вышел под лозунгом «Утопия в антиутопии». Фотографию Кэмпбелл показала своим поклонникам в Instagram.

Шон Пенн

Американский актер Шон Пенн известен нелюбовью к журналистам. Еще в 1986 году, обнаружив у себя в гостиничном номере фотографа, он решил подвесить несчастного вниз головой с балкона. В 2009 году актер подрался с папарацци.

Одним из самых «безумных» поступков Пенна стало тайное интервью, которое он взял у главного мексиканского наркоборона Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка. Актеру не удалось задать вопросы лично наркобарону. Но Лоэра записал ответы на переданные ему вопросы. После этого артист попал под следствие.