Спутник «Арктика-М» запустят в воскресенье с Байконура

Москва, 28 февраля. Ракета-носитель «Союз-2.1б» в воскресенье выведет на орбиту гидрометеорологический спутник «Арктика-М» номер 1.

Запуск будет осуществляться с 31-й площадки космодрома Байконур. Старт запланирован на 09:55 по Москве. Примерно через девять минут разгонный блок «Фрегат» со спутником отделится от третьей ступени ракеты. Выведение аппарата на целевую орбиту займет больше двух часов.

Два спутника должны войти в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы (ВГКС) «Арктика-М». Аппараты позволят обеспечить круглосуточный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Также они помогут наладить надежную связь.

Всего с космодрома Байконур в 2021 году «планируется от 15 до 17 стартов». Об этом пишет RT.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что посадочный аппарат «Луна-25» окажется на космодроме Восточный в августе 2021 года. Они являются первой автоматической лунной станцией в современной России.