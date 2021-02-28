Французская полиция отпустила двух подозреваемых в поджоге служебной машины

Мюлуз, 28 февраля. Неизвестные хулиганы разбили окно в автомобиле, припаркованном возле комиссариата, и закинули в пустой салон бутылку с воспламеняющейся жидкостью.

По подозрению в поджоге французские правоохранители задержали двух человек, сообщил телеканал Бэ-эф-эм. В рамках расследования было установлено, что задержанные не имеют причастности к произошедшему. Их отпустили из отдела полиции. Поиски ответственных за преступление продолжаются.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что в результате поджога полицейской машины во французском городе Мюлуз никто не пострадал. Все обстоятельства уточняются.