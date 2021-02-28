Российский центр «Вектор» развеял популярный миф об антителах

Новосибирск, 28 февраля. Существует популярный миф, что антитела в человеческом организме являются показателем защиты от коронавируса.

Замглавы научного центра «Вектор» по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих в интервью «Комсомольской Правде» объяснила, что «гнаться за высоким уровнем антител» не следует, так как это является не совсем верным подходом.

Комплексную защиту от вируса обеспечит только достаточный титр антител и других элементов иммунной системы. Непомнящих подчеркнула, что препарат российского производства, создан «Вектором» без гонки за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем. Вакцина в первую очередь нацелена на выработку антител для защиты именно от COVID-19.

Недавно стало известно, что «ЭпиВакКорону» испытают на юных добровольцах после разрешения Минздрава. Проверять действие вакцины будут на добровольцах, чей возраст составляет от 14 до 17 лет.