США заявили об отсутствии переговоров по «СП-2» с Германией

Вашингтон, 28 февраля. Власти США не ведут каких-либо консультаций с Германией с целью достичь неофициальной договоренности, которая позволит завершить реализацию «Северного потока — 2».

Издание Axios ссылается на выступление американских дипломатов во время специального телефонного брифинга для представителей Конгресса США. Ведение подобных переговоров ранее отрицала заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.

Накануне представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Берлин обменивается мнениями с партнерами по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2». Представители Госдепартамента в свою очередь подчеркнули, что формулировку «обмен мнениями» не следует понимать как переговоры по данному вопросу.

Телеканал RT накануне сообщал, что в правительстве ФРГ оценили выход компаний из «Северного потока — 2». В Берлине подчеркнули, что это дело частных компаний.

Ранее Польша договорилась с Украиной противостоять строительству российского трубопровода «Северный поток — 2». Главы МИД двух стран обратились с соответствующей просьбой к президенту США Джо Байдену, передает Федеральное агентство новостей.