Кардиолог назвал группу лиц, которая тяжело переносит смену погоды зимой

Москва, 28 февраля. Перепады температур в конце зимы пагубно сказываются на самочувствии не только метеозависимых людей. Об этом заявил кардиолог Владимир Хорошев.

В зоне риска, по словам специалиста, также находятся маленькие дети, старики и женщины в менопаузе. От перепадов температур также страдают люди с хроническими заболеваниями и обладатели пониженного артериального давления.

Директор Уральского института кардиологии Ян Габинский в беседе с URU.RU назвал правила, которые помогут организму быстрее прийти в норму после «температурных качелей». Это максимальное сокращение физических нагрузок, ограждение себя от стресса. Тем, у кого проблемы с артериальным давлением, советуют держать при себе препараты от гипертонии. Сердечникам врачи не рекомендуют резко выходить из помещения на улицу и наоборот.

До этого доктор Александр Мясников раскритиковал людей, списывающих плохое настроение на изменение погоды. По его мнению, это лишь удобный повод оправдать свою хандру.