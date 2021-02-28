Помпео обвинил администрацию Байдена в ослаблении американской экономики

Вашингтон, 28 февраля. Администрация президента США Джо Байдена своими действиями способствует ослаблению американской экономики. Об этом заявил экс-госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

Помпео жестко раскритиковал решение администрации Байдена прекратить строительство нефтепровода Keystone XL из Канады в США, назвав этот шаг «уничтожением 10 тысяч рабочих мест».

«Можете не сомневаться, что в Америку, как никогда ранее, хлынут дешевые солнечные батареи из Китая. Соединенным Штатам это не принесет ничего хорошего», — сказал он на конференции консервативных кругов США в Орландо.

Администрация бывшего президента страны Дональда Трампа, по мнению Помпео, не позволяла Китаю отнимать рабочие места американцев и придерживалась принципа справедливой торговли на основе принципа взаимности.

Бывший госсекретарь также уверен, что КНР чрезвычайна рада решению Байдана о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату. Трамп до этого настаивал, что указанное соглашение навредит американской экономике.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что США попытались надавать на Индию и вынудить ее отказаться от приобретения у России противоракетных комплексов С-400, однако индийские власти остались при своем мнении.