Двое дагестанцев устроили перестрелку с полицией в Махачкале

Махачкала, 28 февраля. Полиция Дагестана сообщила о перестрелке с двумя неизвестными, которые показались подозрительными при рядовой проверке документов.

Отмечается, что полицейские несли службу и решили проверить двух мужчин. Один из них внезапно достал пистолет и ранил в плечо сотрудника, рассказали телеканалу «360» в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

«Ответным огнем он также был ранен. Другой кинулся бежать, но был задержан», — отметили в ведомстве.

Нападавший был доставлен в медицинское учреждения. Степень тяжести ранения пока не уточняется. Источник отмечает, что инцидент случился у магазина «1000 мелочей», на проспекте Имама Шамиля в Махачкале. Согласно информации Telegram-канала Mash, сотрудник ППС был ранен из травматического пистолета.

Недавно ФАН писал, что военные полицейские ВС РФ обезвредили «террористов» на учениях в Амурской области. Основной задачей маневров была отладка действий вооруженного патруля и военной автоинспекции.