Мексика считает, что США нужно еще минимум 600 тысяч рабочих мигрантов

Мехико, 28 февраля. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Вашингтону в год нужно 600-800 тысяч мексиканских рабочих.

Мексиканский лидер подчеркнул, что в ходе беседы с президентом США Джо Байденом он будет настаивать на сделке, которая позволит получить гарантии для мигрантов из Центральной Америки и Мексики. Встреча глав государств должна пройти в понедельник, 1 марта. Он подсчитал, что Соединенным Штатам в год нужно 600-800 тыс. мексиканских работников. Об этом сообщило издание Reuters.

«Лучше управлять миграционным потоком, легализовав его, чтобы обеспечить гарантии работникам, чтобы они не рисковали своей жизнью, чтобы их человеческие права были защищены», — заявил Лопес Обрадор.

Президенты Мексики и США, как ожидается, обсудят вопросы миграции и экономического восстановления после пандемии коронавируса на виртуальной встрече.

«Будет лучше, если мы придем к хорошему соглашению», — сказал мексиканский лидер.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова не смогла рассказать, когда состоится визит Джо Байдена в Киев. Она заявила, что ведется подготовка к телефонному разговору двух лидеров государств, но не знает, когда глава Белого дома посетит Украину.