Минобороны Армении потребовало воздержаться от заявлений от имени армии

Ереван, 28 февраля. Министерство обороны Армении потребовало не привлекать вооруженные силы в политические процессы.

В ведомстве добавили, что армия Армении ответственно выполняет свои функции по сохранению безопасности в стране, несмотря на политические процессы. Об этом говорится в коммюнике, размещенном на сайте Министерства обороны.

«Мы требуем воздержаться от заявлений от имени вооруженных сил, не втягивать армию в политические процессы и не подчинять безопасность страны собственным интересам», — заявили в минобороны.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна после того как военные призвали правительство покинуть пост. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Президент Армении Армен Саркисян вернул премьер-министру Николу Пашиняну указ об увольнении начальника Генерального штаба ВС страны Оника Гаспаряна без подписи.