Светлана Лобода порадовала фанатов новым экстравагантным образом

Москва, 28 февраля. Фанаты певицы Светланы Лободы встрепенулись от нового фото артистки в латексных штанах.

Лобода поделилась фотографией в новом образе. На ней певица стоит в черной блузке, поверх которой надет синий пиджак, а также в бордовых латексных штанах. Соответствующую публикацию звезда разместила на своей странице в Instagram.

«Нет слов. Оооочень», «Красотка», «Ослепительно», «Штаны улет», «Мадам, вы прекрасны!», «Богиня наша», «Лучшая», «Ну, королевична», — восхищались подписчики.

Светлана Лобода нередко предстает перед публикой в эксцентричных нарядах. Недавно появилась информация, что гонорар от каждого концерта составляет от 4 до 6 млн рублей. Однако сама певица никак не комментирует эту информацию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Светлана Лобода вывела из себя ведущего шоу «Голос. Дети» Дмитрия Нагиева. Он публично вступился за одну из юных участниц, которую обидела украинская артистка. Скандал разгорелся на проекте из-за выходки певицы. Лобода в ходе «слепого» прослушивания принялась танцевать, оттянув внимание жюри и зрителей на себя. Девочку в итоге не выбрал ни один из членов жюри, она выбыла из конкурса.

За харизматичную участницу, исполнившую песню американского певца Литла Ричарда Tutti Frutti, вступился Нагиев. Ведущий шоу не стал сдерживать эмоций и публично оскорбил Лободу.