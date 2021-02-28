Пашинян агитирует своих сторонников собраться на митинге 1 марта

Ереван, 28 февраля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сторонников прийти на митинг в его поддержку. Обращение к народу он опубликовал на своей странице в Facebook.

«В понедельник, 1 марта, в 18:30 приглашаю всех на площадь Республики, где проведем митинг и шествие», — написал он.

В Ереване в четверг начались массовые митинги как сторонников, так и противников Пашиняна. Ситуация в республике обострилась после слов главы правительства о якобы неэффективности российских «Искандеров».

После того как Генштаб ВС Армении выступил с требованием об отставке премьер-министра, тот предложил освободить от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако президент республики Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ.