Чехия заявила о готовности закупить у России вакцину «Спутник V»

Прага, 28 февраля. Президент Чехии Милош Земан направил российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране вакцину от коронавируса «Спутник V».

По данным пражского телеканала CNN Prima, Чехия рассчитывает на скорые поставки российской вакцины. Земан заявил, что массовая вакцинация населения начнется, когда «Спутник V» пройдет аттестацию в Государственном институте по контролю за оборотом лекарственных средств Чехии (SÚKL).

«Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена», — сказал Земан.

По данным здравоохранения Чехии, с начала пандемии COVID-19 число жертв в стране перевалило за 20 тыс. человек. Чешские власти используют для вакцинации зарубежные препараты от коронавируса Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca. Одним из самых безопасных и эффективных препаратов в мире на сегодняшний день считается российская вакцина «Спутник V». Препарат одобрили уже в 30 странах.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало о том, что министр здравоохранения Уругвая Даниэль Салинас выразил готовность закупить у России «Спутник V». На данный момент страна ждет нормативные документы, которые должны быть направлены из Москвы.