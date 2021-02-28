Сексолог Миллер прокомментировала очередную выходку артиста Панина

Москва, 28 февраля. Сексолог Александра Миллер прокомментировала очередную скандальную выходку российского актера Алексея Панина, который решил дать россиянам жизнеутверждающий совет.

Актер находится на побережье Коста-Бланка в Испании, но даже под лучами теплого южного солнца не забывает о соотечественниках. В личном Instagram-блоге актер опубликовал сделанное на нудистском пляже фото. Панин запечатлен на золотом песке абсолютно голым.

Под снимком Панин посоветовал россиянам забыть о несущем печали прошлом. По словам 43-летнего артиста, не стоит думать и о будущем, так как оно несет тревоги. Актер считает, что радости достоин каждый день. Подписчики тепло восприняли «манифест» Панина.

Миллер отметила, что актер «врос по самые уши» в свой эпатажный образ, частью которого являются обнажение или ношение чулок.

«Он живет в тотальном кайфе для себя. Его жизнь, безусловно, весьма далека от примера для многих. Однако, если исключить его перекосы сексуального характера и отсутствие моральных норм, которые приемлемы в социуме — можно увидеть, как он живет исключительно в кайфе для себя, именно поэтому его посыл так тепло воспринялся поклонниками», — отметила сексолог.

Специалист подчеркнула, что снять с себя ограничения социума и жить так, как они хотят, мечтают «все люди без исключения».