CNN внес украинский борщ в топ-20 вкуснейших супов мира

Вашингтон, 28 февраля. Телеканал CNN составил топ-20 самых вкусных супов мира. Третье место занял украинский борщ. В список также вошел испанский гаспачо и другие знаменитые блюда.

Несмотря на то, что борщ часто приписывают к достояниям русской кухни, это утверждение горячо оспаривается кулинарами, указано на сайте. В данный момент украинские повара выступают за внесение свекольного блюда в список наследия ЮНЕСКО.

«В каждой культуре есть свой суп. У него очень древние корни», — отметила автор книги «Суп: глобальная история» Джанет Кларксон.

Недавно ФАН рассказал о тайных уловках официантов в кафе и ресторанах. По мнению корреспондентов, первые, кому стоит опасаться недобросовестных сотрудников общепита — большие компании, для которых официанты делают общие чеки.