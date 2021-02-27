Бойцовский петух ножом рассек индийцу пах

Нью-Дели, 27 февраля. Мужчина из Индии умер перед началом птичьих боев. Он получил смертельное ранение лезвием, которое было прикреплено к лапе его петуха.

Инцидент произошел в штате Телангана, когда 45-летний Танугул Сатиш вместе со своим бойцовым петухом прибыл в Джагитал, сообщает Times of India. Во время подготовки к поединку, пернатый вырвался из рук хозяина и рассек ему пах. Мужчина истекал кровью до самого приезда врачей и скончался по пути в медучреждение.

Правоохранители «повязали» петуха-убийцу и доставили в участок в рамках расследования. Возбуждено уголовное дело о непреднамеренном убийстве. Птицу представят в суде как причину смерти его хозяина.

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