США выделит 1,9 трлн долларов на борьбу с COVID-19

Вашингтон, 27 февраля. Палата представителей США одобрила план финансирования, направленного на борьбу с коронавирусом и последствиями пандемии.

В субботу Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект, который предусматривает стимулирование государственной экономики в период коронавирусной пандемии на сумму в $1,9 трлн. Проект был одобрен с трудом. За него было отдано 219 голосов, против — 212. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Документ был основан на программе президента США Джо Байдена. В понедельник его приняли в нижней палате, в пятницу — процедурный комитет. Из $1,9 трлн $400 млрд будет выделено непосредственно на борьбу с COVID-19. $1 трлн пойдет на финансовую поддержку населения. Остальная часть — на стимулирование экономики.

Американский президент предлагал увеличить минимальную зарплату до $15 в час, но это изменение в законопроект не внесли в программу. Независимый эксперт Сената Конгресса США по процедурным вопросам Элизабет Макдонаф решила, что это предложение на данный момент не может быть включено в общий пакет. Джо Байден заявил, что разочарован, но с уважением относится к этому решению.

Демократическая партия США хочет принять закон в верхней палате по упрощенной процедуре, которая позволит утвердить программу в обход мнения республиканцев.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что президенты США и России должны встретиться, чтобы обсудить вопросы ядерного вооружения.