Республиканцы против повышения минимальной зарплаты в США

Вашингтон, 27 февраля. Американская Республиканская партия выступает против повышения оклада до 15 долларов в час, поскольку это может плохо отразиться на бизнесе.

Политические дебаты относительно повышения минимальной заработной платы до $15 в час не утихают. Об этом сообщает издание New York Times. В Демократической партии США преимущественно поддерживают эту идею. Большая часть республиканцев высказываются против столь резкого скачка, поскольку это может ухудшить положение для бизнеса.

В течение нескольких лет Республиканская партия США приводила аргументы и в феврале 2021 года изложила их Конгрессу. Политики ссылаются на исследования, в которых утверждается, что повышение зарплаты принесет больше проблем, чем решений. Будут потери рабочих мест, закрытие малого бизнеса, поднятие цен для населения. Республиканцы считают, что одни люди смогут выйти из нищеты, но большая часть американцев потеряет работу.

Президент США Джо Байден попытается извлечь выгоду из этой ситуации, поскольку это даст ему возможность выполнить свое предвыборное обещание относительно повышения минимальной зарплаты. Даже если это не предусмотрено пакетом помощи в размере $1,9 трлн.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что президент Байден перешел к мерам Трампа, поскольку не смог выполнить собственные обещания.