Топ-10 самых скандальных артистов России

ФАН составил топ-10 российских звезд, которые добились популярности и продолжают сохранять любовь зрителей вопреки, а иногда и благодаря громким скандалам и «безумным» выходкам.

Алексей Панин

Звезда криминальной комедии «Жмурки» Алексей Панин по праву занимает первое место нашего рейтинга. Он регулярно шокирует публику выходками на грани фола. После серии скандалов артист покинул Россию и сейчас живет в Испании. Недавно Панин обратился к россиянам с жизнеутверждающим посланием о важности жить «здесь и сейчас», которое сопроводил собственным фото в обнаженном виде.

Популярные видео, на котором Панин разгуливает по улице в женском белье, а также видео его особых отношений с животными взорвали Сеть. Кроме того, артист участвовал в потасовках и не раз делал громкие заявления, за которые его критиковали поклонники и коллеги по шоу-бизнесу.

Никита Джигурда

Актер и певец Никита Джигурда известен не столько благодаря ролям в кино, сколько по скандалам, в которые артист регулярно попадает. В 2009 году Джигурда опубликовал в Сети видеоклип из записей, сделанных во время родов его жены, фигуристки Марины Анисиной. Кроме того, артист шокировал публику прогулкой в бюстгальтере по Арбату и запомнился борьбой за наследство погибшей от черепно-мозговой травмы московской предпринимательницы Людмилы Браташ, которую называл своей любовницей.

Недавно Джигурда напомнил о себе эфире шоу Comment Out, участникам которого предлагают пройти задание: написать известной личности в Instagram провокационное или оскорбительное сообщение. Если гость отказывается, ему назначают наказание, чаще всего связанное с выполнением чего-то очень мерзкого и неприятного. Артисту пришлось выпить козьего молока, лежа под выменем животного. Что, к слову, ему очень понравилось.

Анастасия Волочкова

Балерина, бывшая прима Большого театра регулярно радует подписчиков в соцсетях откровенными фото, демонстрируя свое тело и умение садиться на шпагат. Но случается ей попадать и в более серьезные истории.

Прошлый год балерина завершила новостью о том, что передумала выходить замуж за тайного возлюбленного. При чем новости о возможном бракосочетании обсуждались еще с февраля, как и личность избранника Волочковой. Поскольку после многочисленных намеков артистка так и не представила публике своего бойфренда, активно ходили слухи, что его и вовсе не существует, а разговоры о свадьбе — всего лишь способ привлечь к себе внимание. Как объявила в итоге балерина: от регистрации брака пара отказалась, чтобы избежать «дележки», которая убивает отношения.

Серьезный скандал, разразился после поездки Волочковой в Дивеево. Балерина тайно пробралась в закрытое на карантин село и посетила открытый только для местных жителей монастырь. Позднее в гости к артистке пришли полицейские и выписали протокол об административном правонарушении. Знаменитость назвала себя «примой-балериной всея Руси». Она была возмущена действиями правоохранителей и стала по-хамски разговаривать с ними, оскорбляя и угрожая им.

Стас Барецкий

Музыкант, поэт и шоумен Стас Барецкий выступал в составе группы «Ленинград» с 2005 по 2008 годы. Его яркий образ бритоголового здоровяка в малиновом пиджаке с золотыми цепями и барсеткой полюбился публике. Но со временем эпатаж, скандалы и драки на публику стали визитной карточкой артиста.

В конце прошлого года СМИ сообщали, что вооружившись травматическим пистолетом Барецкий пытался вломиться в номер певицы Анны Калашниковой. Инцидент произошел в Крыму. Калашникова остановилась в той же гостинице, в которой находился скандальный шоумен. Девушка не пустила хулигана в номер и вызвала полицию. Прибывшие на вызов стражи порядка успокоили Барецкого.

Минувшим летом Барецкий участвовал в драке с солистом группы «Корни» Алексеем Кабановым в одном из ночных клубов в подмосковных Мытищах. Артист признался, что во время конфликта он находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стали нелестные высказывания Барецкого о проекте «Фабрика звезд», в котором принимал участие Кабанов.

Михаил Ефремов

Заслуженный артист России Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП 8 июня 2020 года. На Садовом кольце внедорожник артиста вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался в больнице. В момент аварии актер был сильно пьян.

Громкий судебный процесс над артистом оказался не менее скандальным, чем само происшествие. В итоге Ефремов был осужден на семь лет и пять месяцев лишения свободы. В общей сложности перевел семье погибшего в ДТП Сергея Захарова более 4,4 млн рублей.

Но в феврале стало известно, что артиста и его бывшего адвоката Эльмана Пашаева могут привлечь к суду в связи с подкупом свидетелей. Андрей Гаев, Александр Кобец и Теван Бадасян обвиняются по 307 статье Уголовного кодекса «Заведомо ложные показания».

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров оскорбил журналистку Ирину Михайловну Ароян на пресс-конференции 20 мая 2004 года, адресовав ей фразу «меня раздражают ваша розовая кофточка» и нелестно высказавшись о микрофоне и груди корреспондентки. Происшествие вызвало массу критику в адрес звезды. Конфликт Киркорова даже к бойкоту артиста со стороны прессы.

Со временем некрасивая история забылась. Но Филипп Киркоров до сих пор может устроить скандал, если в работе что-то идет не так, как задумывалось. Недавно певец поругался с помощниками на съемках новогоднего шоу «Муз-ТВ» из-за не той фонограммы.

Кроме того, в конце прошлого года исполнитель закатил настоящий скандал за кулисами шоу «Песня года». Артист не успел прибыть вовремя на репетицию своих номеров. Из-за опоздания режиссер Александр Ревзин сделал выговор королю эстрады, задерживающему съемку. Киркоров не смог оставить критику без ответа, между участниками конфликта началась словесная перепалка. Нечто подобное уже происходило между Киркоровым и Ревзиным на «Новой волне».

Дана Борисова

Этой зимой в Сети появился ролик интимного содержания с Даной Борисовой. Телеведущая подтвердила, что на кадрах запечатлена она. Звезда заявила, что видео сделано около семи лет назад. В то время телеведущая активно употребляла наркотики.

Она отметила, что на видео отлично видно, что на нем «совершенно другая Дана».

«Там и прическа, которую я уже сто лет не ношу, и интерьеры другие, — заявила собеседница ФАН. — Так что не вижу ничего страшного в том, что запись оказалась в Сети: о своих злоключениях с запрещенными веществами я рассказала уже везде, а подобное поведение (запись эротических видео) оказалось следствием опасных экспериментов с ними».

Ольга Бузова

Певица и бывшая ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова вызывает массу эмоций. Огромная армия поклонников с интересом следит за непростой судьбой и творчеством звезды. Не менее многочисленные хейтеры с жадностью следят за артисткой в ожидании неосторожного высказывания или неудачного выступления.

В январе последние получили новую пищу для пересудов. На Мальдивах прошла «свадьба» звезды с блогером Давой Манукяном. Мероприятие было символическим, но пара в соцсетях не уставала публиковать посты о вечной любви. Скандал разразился после дня рождения певицы: якобы из-за опоздания возлюбленного, она с ним разругалась, после чего последовала обида и окончательный разрыв отношений.

Ксения Собчак

Известная телеведущая, дочь занимавшего пост мэра Санкт-Петербурга в первой половине 90-х Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой, кандидат в президенты России Ксения Собчак не раз попадала в громкие истории и настоящие скандалы. Летом прошлого года съемочная группа звезды подверглась нападению. В результате потасовки телеведущая споткнулась и упала в клумбу. Кроме того, Собчак обвиняли в расизме, а производитель автомобилей Audi разорвал рекламный контракт с Собчак после ее высказываний в Instagram о протестах в США.

В сентябре 2019 года Собчак и режиссер Константин Богомолов сыграли эпатажную свадьбу — молодожены приехали на церемонию в катафалке. По слухам, именно из-за романа с новым избранником распался брак Собчак с артистом Максимом Виторганом.

Настасья Самбурская

Звезда «Универа» Настасья Самбурская не скупится на остроты и нередко провоцирует интерес поклонников спорными высказываниями и публикациями. В феврале артистка разъяснила суть своего судебного разбирательства с композитором и продюсером Виктором Дробышем. Он пояснила, что между ней и компанией продюсера есть соглашение, которое она подписала по неопытности. По словам Самбурской, в документе прописаны «кабальные условия», практически полностью ограничивающие ее деятельность как артиста.

Судебное разбирательство обернулось для Самбурской перепалкой с адвокатом продюсера Екатериной Гордон. Девушки обменялись оскорблениями, перейдя на личности. Гордон, в частности, прокомментировала заявления Самбурской о том, что она якобы «украла фамилию» у бывшего мужа и теперь делает себе имя на пиаре.

В ответ актриса опубликовала в соцсети гневный пост, в котором назвала Гордон «инста-юристом», пытающейся заработать хайпом и на «лайках» в Instagram. Пост Самбурская сопроводила снимком, на котором она показывает неприличный жест.