Участники митинга в Барселоне построили баррикады и подожгли банк

Барселона, 27 февраля. Акция протеста в Барселоне с требованием провести социальные реформы переросла в беспорядки. Митингующие начали строить баррикады, а также подожгли банк.

Тысячи людей приняли участие в акции протеста, скандируя лозунг «Без будущего нам нечего терять». Они требуют от правительства отменить реформу в области труда, закон об общественной безопасности, закон об иностранцах. Также чиновников просят запретить принудительное выселение должников из жилья.

???? ÚLTIMA HORA | Entitats bancàries destrossades i còctels molotov contra furgonetes de la Guàrdia Urbana: la manifestació de Barcelona torna a derivar en incidents violents https://t.co/Y1KqW8aXZO pic.twitter.com/CafDnt75GC — diariARA (@diariARA) February 27, 2021

Как сообщает el periódico.com, митингующие дошли до проспекта Драссанес, где приступили к строительству баррикад из мусорных контейнеров. Кроме того, они разбили витрину банка и подожгли здание.

Еще одна акция протеста, на этот раз против локдауна, прошла в ирландском Дублине. Там в результате столкновений с полицией задержали 23 человек.