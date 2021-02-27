Стая бездомных собак едва не загрызла четырехлетнюю девочку в Коми

Печора, 27 февраля. Четырехлетняя девочка из города Печора в Коми угодила в реанимацию после нападения на нее стаи бездомных собак. Ребенка прооперировали.

Как сообщает пресс-служба главы Республики Коми Владимира Уйбы, девочке поручено оказать всю необходимую помощь. Состояние пострадавшей сейчас оценивается как стабильно тяжелое.

Собаки напали на малышку во дворе дома по улице Восточной. Ребенка доставили в больницу с ранами головы и ног. Сейчас по факту случившегося проходит доследственная проверка.

Еще одно нападение бродячих собак на человека произошло в Приморском крае. Животные накинулись на девочку-инвалида на Русском острове.