Болгария осталась за бортом учений НАТО в Черном море из-за коронавируса

София, 27 февраля. Болгария не присоединится к маневрам НАТО Poseidon 21, которые начались в Черном море, из-за заражений коронавирусом на двух кораблях ВМС республики.

«У болгарского партнера возникла проблема, связанная с пандемией COVID-19, и по этой причине он отклонил участие в многонациональных учениях», — заявил начальник штаба румынских ВМС Михай Панаит, его слова приводит Радио Румынии.

По последним данным, коронавирусной инфекцией заразились пять членов экипажа.

Официальная церемония открытия учений НАТО в Черном море состоялась 27 февраля в румынском порту Констанца. В них принимают участие шесть стран Североатлантического альянса, задействованы более 700 военных и 13 кораблей. Целью маневров заявлено оптимальное использование возможностей НАТО для усовершенствования навыка быстрого реагирования.