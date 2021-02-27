Жители штата Иллинойс отсудили у Facebook 650 млн долларов

Сан-Франциско, 27 февраля. Жители штата Иллинойс получат от компании Facebook 650 млн долларов. Такое решение принял суд в Калифорнии, удовлетворивший их коллективный иск.

Компания получила повестку в суд за использование технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных. Изначально компания хотела выплатить 1,6 млн жителям штата только 550 млн долларов, однако окружной суд Сан-Франциско посчитал такую сумму недостаточной. В итоге каждый участник коллективного иска получит по 345 долларов компенсации, пишет газета Chicago Tribune.

До этого сообщалось, что Facebook больше не будет автоматически использовать в соцсети технологию распознавания лиц. В компании обещали, что функция по умолчанию будет отключена.