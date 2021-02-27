Mercedes-Benz покажет электрический C-Class после 2024 года

Штутгарт, 27 февраля. Представительский седан Mercedes-Benz C-Class в «электрическом» исполнении появится после 2024 года.

Главный операционный директор немецкой компании Маркус Шафер рассказал, что электрическая версия автомобиля точно не появится раньше этого срока и будет построена на новой архитектуре. Сегодня Mercedes-Benz расширяет модельный ряд электрокаров. В текущем году к нему присоединится кроссовер EQA и небольшой внедорожник EQB. Седаны EQE и EQS, вероятно, будут показаны позже.

Шафер отметил, что сегодняшние C-Class и S-Class построены на платформе MRA. А новая электрическая «Цэшка», скорее всего, получит новую платформу MMA.

«Платформа MMA представляет собой архитектуру, в первую очередь электрическую. Мы находимся в самом разгаре этой работы, и это может быть потенциальным предложением для более чистых электромобилей, включая этот класс», – рассказал главный операционный директор.

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