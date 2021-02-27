Канада и США планируют модернизировать спутники для борьбы с РФ и Китаем в Арктике

Вашингтон, 27 февраля. Канада и США намерены обновить сеть оборонных спутников и систему наблюдения в Арктике для борьбы с военными присутствием РФ и Китая.

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо увеличить расходы Оттавы на улучшение Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

В систему входят спутники, наземная радиолокационная станция и авиабазы — преимущественно на Аляске и в канадской Арктике. Издание отметило, что NORAD в холодной войне играло важную роль в стратегии сдерживания СССР.

Ранее политолог рассказал об изменении военных приоритетов США при Джозефе Байдене. Он намерен усилить военное присутствие на севере Тихого океана, в Персидском заливе, Юго-Восточной Азии. Соединенные Штаты будут развивать тему военного присутствия в Арктике и космосе, передает «Парламентская газета».

СМИ сообщают о возможном приобретении Пентагоном 400 крылатых стелс-ракет, «способных достать до России». По информации журналистов, для атаки на основные стратегические объекты РФ в Арктике и частично в Сибири «достаточно будет запустить» ракеты AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM.