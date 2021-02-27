Politico: посла ЕС на Кубе вызвали в Брюссель из-за письма Джо Байдену

Брюссель, 27 февраля. Посла Евросоюза на Кубе Альберто Наварро вызвали в Брюссель для объяснений из-за письма президенту США Джо Байдену.

Альберто Наварро в открытом письме Байдену попросил его снять санкции с островного государства. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на представителя Европейского союза.

«Мы получили письмо и попросили посла приехать в Брюссель для дачи объяснений», — заявил представитель.

Ранее 16 депутатов Европарламента призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля уволить посла Евросоюза на Кубе из-за инициативы написать письмо американскому лидеру. Они потребовали от США перестать вмешиваться во внутренние дела Кубы.

Напомним, МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к возможному разрыву отношений с Евросоюзом. Он напомнил, что Брюссель воспринимает Москву как чужака, а Жозеп Боррель назвал Россию старым врагом, передает «Парламентская газета».

Ранее ФАН сообщал, что Городской совет Чикаго призвал Джо Байдена снять блокаду с Кубы. Резолюция с призывом восстановить экономические отношения с Островом свободы была принята 26 февраля. Чикагские законодатели считают, что отказ от блокады положительно скажется на экономике обеих стран.