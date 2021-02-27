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Автоэксперты перечислили способы сэкономить на содержании машины

Автоэксперты перечислили способы сэкономить на содержании машины

Москва, 27 февраля. Рядовой российский водитель тратит на содержание своего автомобиля порядка 108 тысяч рублей, 57 тысяч из которых уходят только на бензин.

Такие данные получились в результате исследования «СберАвто» и «СберМаркет», пишут «Известия». Эксперты рассказали, что на многих вещах можно сэкономить. Например, перейти на газовое топливо, хотя это предполагает внедрение довольно громоздкого и небезопасного оборудования.

«Куб метана стоит примерно 19 рублей. Куб метана эквивалентен литру бензина. Такое оборудование окупается примерно за год с небольшим», — отметил специалист по авторынку Сергей Бургазлиев.

Главредактор издания «За рулем» Максим Кадаков посоветовал присмотреться к АИ-92, если ДВС рассчитан именно на такое октановое число. Заливать более дорогое топливо просто не имеет смысла. Но если же автомобиль потребляет 95-й бензин, топливо с меньшим октановым числом заливать нельзя, так как мотор потеряет мощность и сэкономить не выйдет.

Эксперты «СберАвто» в свою очередь отмечают, что сохранить средства поможет и внимательное изучение страхового рынка при покупке ОСАГО. Например, при безаварийной езде стоимость полиса заметно снижается. Также она изменяется и в зависимости от стажа водителя.

Недавно автоэксперт допустил распространение налога на роскошь на бюджетные машины. Он отметил, что сам налог изначально задумывался как публичная «порка богатых». Но теперь это привело к тому, что в перечень роскошных автомобилей стали попадать и бюджетные модели.

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