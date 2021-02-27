«Локомотив» обыграл ЦСКА в столичном дерби РПЛ

Москва, 27 февраля. Команда «Локомотив» одержала победу над ЦСКА в 20-ом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча команд, как пишет прошла 27 февраля на поле «Локомотива». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей забили Виталий Лисакович и Гжегож Крыховяк. Во втором тайме у армейцев Никола Влашич не смог реализовать пенальти.

Теперь «Локомотив» с 31 очком после победы выходит на шестое место в чемпионате. ЦСКА в своем активе сегодня имеет 37 очков. Клуб занимает вторую строчку списка лидеров.

«Локомотив» встретится с «Арсеналом» 8 марта. Тогда же ЦСКА примет на своем поле грозненский «Ахмат».

Защитник Марио Фернандес ранее продлил соглашение со столичным ЦСКА до конца сезона 2023/2024. Пресс-служба московского клуба на официальном сайте сообщила о продлении контракта с игроком.