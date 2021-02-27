Американский врач назвал простой способ уснуть всего за минуту

Тусон, 27 февраля. Специалист по интегративной медицине из Университета Аризоны Эндрю Вейл назвал способ, который позволит уснуть всего за минуту.

Чтобы уснуть за 60 секунд, достаточно воспользоваться дыхательной методикой «4-7-8». Как утверждается на сайте специалиста, она довольно проста и не требует специальной подготовки.

«Нужно в течение четырех секунд медленно вдыхать через нос, затем на семь секунд задерживать дыхание и за восемь секунд плавно выдыхать. Следует повторять эту последовательность, пока не уснешь», — поделился врач рецептом от бессонницы.

По его мнению, такая методика также будет полезна при снятии стресса. Однако чтобы она гарантированно сработала, не следует незадолго до сна употреблять содержащие кофеин напитки.

Еще одно исследование на тему сна провели в Мичиганском университете. Ученые выяснили, что дневной сон повышает работоспособность человека.