Москва, 27 февраля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о готовности налаживать контакт с украинскими политиками для нормализации отношений между странами. Об этом она написала в Facebook.

Парламентарий уверена, что люди в обеих странах хотят мира и добрых отношений. Она заявила о необходимости хотя бы какого-нибудь диалога в сторону благоразумия.

Поклонская похвалила президента Украины Владимира Зеленского, назвав его человеком с творческим подходом и с бережным отношением к народной культуре и семейным ценностям. Депутат отметила, что тоже любит Украину, как и он. Однако после госпереворота на Украине мир изменился.

«Кто виноват? У Вас говорят, что я виновата, крымчане виноваты, Путин виноват... Все кругом виноваты — кроме тех, кто организовал захват власти в Украине и лишил полуостров признаков и функций украинской государственности», — подчеркнула она.

Поклонская призвала Украину идти на контакт. Она отметила, что несмотря на возможную критику в ее адрес, она надеется на поддержку ее предложения.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что Поклонская поставила на место украинцев за инициативу сортировать крымчан. По ее словам, Киев должен начать с себя.