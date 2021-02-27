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Диетолог назвала вредные для организма свойства хлеба

Диетолог назвала вредные для организма свойства хлеба

Москва, 27 февраля. Чрезмерное употребление хлеба может негативно влиять на здоровье. Пять главных вредных свойств хлеба назвала врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

Белая мука высшего сорта, которая используется в хлебе, не является гарантом пользы данного продукта. Врач отметила, что этот сорт муки утрачивает пищевые волокна и прочие полезные вещества при технологической обработке, передает Пятый канал.

Во-вторых, в ней присутствует глютен, который может не у всех усваиваться. В случае возникновения подозрений относительно его перевариваемости, необходимо пройти полное обследование. Эндокринолог отмечает, что в химическом составе хлеба много усилителей вкуса, красителей, ароматизаторов, которые вредны для внутренних органов.

К последним двум Филиппова отнесла дрожи, и условия хранения хлеба. Чем выше сорт муки, тем меньше срок годности, а в магазинах, как правило, условия хранения нарушаются.

Ранее канадские специалисты из университета Саймона Фрейзера выяснили, что употребление белого хлеба несет угрозу для здоровья человека. Согласно исследованиям, в таком хлебе встречаются рафинированные злаки, которые повышают риск серьезных болезней сердца и сосудов.

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