Диетолог назвала вредные для организма свойства хлеба

Москва, 27 февраля. Чрезмерное употребление хлеба может негативно влиять на здоровье. Пять главных вредных свойств хлеба назвала врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

Белая мука высшего сорта, которая используется в хлебе, не является гарантом пользы данного продукта. Врач отметила, что этот сорт муки утрачивает пищевые волокна и прочие полезные вещества при технологической обработке, передает Пятый канал.

Во-вторых, в ней присутствует глютен, который может не у всех усваиваться. В случае возникновения подозрений относительно его перевариваемости, необходимо пройти полное обследование. Эндокринолог отмечает, что в химическом составе хлеба много усилителей вкуса, красителей, ароматизаторов, которые вредны для внутренних органов.

К последним двум Филиппова отнесла дрожи, и условия хранения хлеба. Чем выше сорт муки, тем меньше срок годности, а в магазинах, как правило, условия хранения нарушаются.

Ранее канадские специалисты из университета Саймона Фрейзера выяснили, что употребление белого хлеба несет угрозу для здоровья человека. Согласно исследованиям, в таком хлебе встречаются рафинированные злаки, которые повышают риск серьезных болезней сердца и сосудов.