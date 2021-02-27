Уголовное дело возбуждено после гибели пациента при взрыве в украинской больнице

Черновцы, 27 февраля. Уголовное дело возбуждено из-за гибели пациента в больнице украинских Черновцов. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

Полиция установила, что, скорее всего, причиной взрыва и последующего возгорания было несоблюдение правил пожарной безопасности одним из пациентов. Он находился в боксе отделения с больными коронавирусной инфекцией.

ЧП унесло жизнь 76-летнего мужчины. Еще один находится в реанимации с сильнейшими ожогами.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований пожарной безопасности. В ходе расследования специалисты проведут ряд экспертиз.