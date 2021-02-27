Причиной пожара в кафе Ташкента с пятью погибшими мог быть поджог

Ташкент, 27 февраля. Пять человек стали жертвами пожара в одном из кафе Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел.

По предварительным данным, эти пять человек не только работали в кафе, но и проживали в том же здании. В качестве одной из приоритетных версий случившегося рассматривается поджог. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Между тем на Украине из-за взрыва и пожара в больнице №1 города Черновцы погиб один человек. Причиной ЧП стал разрыв кислородного оборудования, об этом сообщили в экстренных службах региона.