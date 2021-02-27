Протест против локдауна в Дублине обернулся задержанием 23 человек

Дублин, 27 февраля. Протест против локдауна в ирландском Дублине завершился столкновениями с полицией и задержанием 23 человек. Одного стража порядка госпитализировали.

По данным телеканала RTÉ, в акции протеста приняли участие сотни человек. Демонстранты прошли через центр Дублина и попытались войти в парк Сант-Стивенс-Грин. После того как один из протестующих бросил в правоохранителя похожий на зажженную петарду предмет, полиция начала оттеснять демонстрантов с помощью дубинок.

Вице-премьер Ирландии Лео Варадкар уже осудил насилие в столице. По его словам, поведение «нескольких эгоистов» подрывает те жертвы, которые принесли миллионы людей за последний год на фоне пандемии коронавируса.

Как стало известно ранее, новый штамм коронавируса, ранее обнаруженный в Британии, выявлен в Ирландии. Инфекцию идентифицировали вирусологи Дублинского университетского колледжа.