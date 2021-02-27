Плющенко объяснил провал Косторной в короткой программе финала Кубка России

Москва, 27 февраля. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная настроена на борьбу в произвольной программе, несмотря на неудачу в короткой. Об этом рассказал ее тренер Евгений Плющенко.

Двукратный олимпийский чемпион признался, что хотел снять Косторную с финала Кубка России, поскольку последствия от перенесенного спортсменкой коронавируса еще остаются. Однако было принято решение о выступлениях, поскольку речь идет об отборе на чемпионат мира.

«Предполагал, что она может и не докатать короткую программу — слишком тяжело ей было по дыханию, все-таки тренировка — это одно, старт — совсем другое, это адреналин, ответственность. Так что для меня сегодня сюрпризов не было. Да, к сожалению, есть сегодня такая трудность, но мы вместе, мы со своим спортсменом, и в горести, и в радости», — рассказал он ТАСС.

Плющенко также похвалил подопечную за то, что она настроена на борьбу.

Лучший результат по итогам короткой программы показала Камила Валиева, второе место занимает Дарья Усачева. Замыкает тройку Елизавета Туктамышева, которая, по мнению экспертов, является главной соперницей подопечной Плющенко в битве за путевку на чемпионат мира. Косторная сорвала каскад и покинула лед со слезами на глазах, ее результат только шестой.