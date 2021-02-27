Обнаружены полезные свойства куркумы в борьбе с болезнью Альцгеймера

Москва, 27 февраля. Растения вида Curcuma longa вырабатывают полифенольное соединение куркумин, которое может облегчить состояние людей с болезнью Альцгеймера.

Ученые выяснили, что в веществе содержатся противораковые, антиоксидантные, противовоспалительные и антиамилоидные свойства. Наличие последнего означает, что куркумин можно использовать в качестве лекарственного средства при Альцгеймере, передает «МедикФорум».

При употреблении куркумина возрастает концентрация ApoA-II и HDL-холестерина в плазме благодаря активации пролифератором пероксисом (PPARa). Такое открытие говорит о том, что куркумин имеет положительные последствия в лечении амилоидоза и других метаболических нарушений.

Ранее ФАН писал, что микрокапсулы Сколтеха помогут при лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона. Микрокапсула, которая в 20 раз меньше толщины человеческого волоса, сможет точечно доставлять к больному органу необходимую для лечения дозу лекарств.