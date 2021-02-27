Панин ушел от ответа на вопрос о его голом снимке на берегу Испании

Российский актер Алексей Панин засветился абсолютно голым на испанском курорте. В интервью Федеральному агентству новостей он рассказал, почему считает социальную сеть Instagram своей «игрушкой».

43-летний актер Алексей Панин, известный по фильмам «Звезда», «Жмурки» и сериалу «Солдаты» забрался в обнаженном виде на скалу, которая находится на испанском курорте в Аликанте. Оттуда он обратился к россиянам с философским призывом.

«Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни. Забудь прошлое, оно несет печали, не думай о будущем, оно несет тревоги», - написал актер, комментируя размещенный в Instagram снимок.

На фотографии актер безо всякой одежды сидит на скале на фоне моря и поднимает руки к небу. Он отметил, что многие люди все время чего-то ждут — то пятницу, то какого-то праздника, а то и всю жизнь счастья. Однако, как считает Алексей Панин, нужно радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением. Деятель искусства добавил, что необходимо полностью отдаваться текущему моменту, а не ждать, когда наступит следующий.

«Необходимо полностью погружаться и наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту», - пишет своим подписчикам Панин.

Подписчики тепло восприняли новый пост российского актера. В комментариях люди поблагодарили Алексея Панина за искреннее высказывание, а также поинтересовались, не больно ли ему сидеть голым на камнях.

В свою очередь Алексей Панин в эксклюзивном интервью поделился с читателями Федерального агентства новостей, что его натолкнуло написать такой «манифест». По словам актера, он воспринимает социальную сеть Instagram в качестве своей игрушки, поэтому не видит смысла комментировать свое обращение к россиянам.

«Извините, ради бога. Я не живу в социальных сетях. Instagram – это моя игрушка. Извините, но здесь даже разговаривать не о чем. Подписчики, Instagram… Вы что сбрендели?!» — сказал Алесей Панин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало том, что вместе с Паниным в Испании проживает его 12-летняя дочь Анна. Девочка открыто признается, что не хочет общаться и встречаться со своей матерью Юлией Юдинцевой. В то же время девочка заблокировала бывшую возлюбленную отца в социальных сетях и не планирует налаживать с ней связь.