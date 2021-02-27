«Сочи» вышел на третье место в РПЛ после разгромной победы над «Арсеналом»

Сочи, 27 февраля. Футбольный клуб «Сочи» крупно обыграл тульский «Арсенал» в 20-м туре РПЛ. Встреча команд завершилась со счетом 4:0.

Голы за «Сочи» забили Антон Заболотный, Сергей Терехов, Жоазиньо и Артур Юсупов. Для клуба это уже четвертая победа в премьер-лиге подряд, теперь он занимает третье место в турнирной таблице. «Арсенал» продлил безвыигрышную серию до девяти матчей, он располагается на 14-й строчке.

Следующим соперником «Сочи» будет «Ростов», а к «Арсеналу» в гости приедет московский «Локомотив».

В этом же туре «Зенит» Сергея Семака упустил победу в домашнем поединке против «Ростова». Обе команды забили по два гола.