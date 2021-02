Прокладка восточноафриканского нефтепровода начнется в середине марта

Кампала, 27 февраля. Строительство восточноафриканского нефтепровода (EACOP) из Уганды в Танзанию начнется уже в марте 2021 года, сообщает издание Daily Monitor.

Танзанийский министр иностранных дел Паламагамба Кабуди во время официального визита во Францию заявил, что EACOP начнут строить на второй неделе марта. Об этом он договорился с директором африканского подразделения французского нефтегазового концерна Total Николасом Терразом.

Протяженность EACOP составит 1447 километров. Его будут использовать для транспортировки сырой нефти из Хоимы (Уганда) в порт Танга (Танзания). Нефтепровод создаст больше 30 тысяч рабочих мест. Кроме того, он должен привлечь иностранных инвесторов. Кабуди добавил, что Total Oil Company также собирается построить в Танзании завод по производству лакокрасочных и смазочных материалов.

Total, Eacop oil deal in high gear after call for bids https://t.co/GmHFWeZYf0