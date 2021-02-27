Прокладка восточноафриканского нефтепровода начнется в середине марта

Кампала, 27 февраля. Строительство восточноафриканского нефтепровода (EACOP) из Уганды в Танзанию начнется уже в марте 2021 года, сообщает издание Daily Monitor.

Танзанийский министр иностранных дел Паламагамба Кабуди во время официального визита во Францию заявил, что EACOP начнут строить на второй неделе марта. Об этом он договорился с директором африканского подразделения французского нефтегазового концерна Total Николасом Терразом.

Протяженность EACOP составит 1447 километров. Его будут использовать для транспортировки сырой нефти из Хоимы (Уганда) в порт Танга (Танзания). Нефтепровод создаст больше 30 тысяч рабочих мест. Кроме того, он должен привлечь иностранных инвесторов. Кабуди добавил, что Total Oil Company также собирается построить в Танзании завод по производству лакокрасочных и смазочных материалов.

Total, Eacop oil deal in high gear after call for bids https://t.co/GmHFWeZYf0 — ugnews24 (@ugnews24) February 26, 2021

Президент Уганды Йовери Мусевини и его коллега из Танзании Джон Магуфули встретились в сентябре прошлого года и договорились ускорить реализацию проекта. Они обратились к правительствам своих стран, попросив согласовать все спорные вопросы и начать строительство нефтепровода.

Однако такое форсирование событий вызвало ряд вопросов, поскольку и в Танзании, и в Уганде через несколько месяцев прошли выборы президентов. Таким образом, масштабный инфраструктурный проект использовался лидерами двух стран для набора политических очков и демонстрации заботы о народе.

Ранее Уганда рассматривала альтернативный вариант трубопровода: через месторождения нефти в районе озера Туркана с выходом на кенийский порт Ламу. Такой путь позволял загрузить объект дополнительными объемами кенийской нефти, но потребовал бы большего времени на реализацию из-за необходимости достраивать портовую инфраструктуру.

Также против проекта выступили четыре африканские неправительственные организации. Поводом послужило отсутствие исследований о влиянии трубопровода на окружающую среду. Кроме того, строительство EACOP потребует переселения более 12 000 семей.