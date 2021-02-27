Вассерман рассказал, какие силы в реальности поддерживают премьера Армении Пашиняна

Политической силой, которая поддерживает премьер-министра Армении Никола Пашиняна, является далеко не народ этой страны. Об этом в интервью ФАН рассказал интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее Пашинян заявил, что вновь направит президенту страны Армену Саркисяну требование об отставке начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Ранее глава государства ему в этом отказал, объяснив свое решение тем, что данное требование противоречит Конституции Армении.

«От армянского президента в стране зависит многое, хотя и не все, — заметил Вассерман. — В частности, он может вновь отказать Пашиняну в увольнении руководителей вооруженных сил, на которых тот пытается перевалить собственные преступные действия и бездействие».

По словам публициста, у премьер-министра Армении куда больше полномочий, чем у главы государства — а, стало быть, тот может давить на него «довольно сильно».

«То, что сейчас делает Саркисян, игнорируя настойчивые просьбы главы правительства, — это, по сути, предел его возможностей, — заявил интеллектуал. — Далее свое решающее слово должен сказать народ Армении. Пашинян пришел к власти в результате государственного переворота по известному сценарию «цветной бунт» — и боюсь, что свергнуть его можно будет только ценой еще одного такого бунта».

Собеседник ФАН отметил, что реальным сторонником действующего премьер-министра является не народ Армении, а фонд Джорджа Сороса, который и поставил его у руля страны.

«Этого, в общем-то, никто и не скрывает, — добавил Вассерман. — А кто стоит за самим Соросом? Если коротко, то это глобалисты — те, кто считает необходимым построить единое всемирное хозяйство под единым всемирным управлением. Последнее существенно, поскольку до последнего времени это хозяйство находилось во владении разных политических субъектов, независимых друг от друга».

Именно эти глобалисты, по мнению публициста, взяли Армению под контроль с приходом к власти Пашиняна.