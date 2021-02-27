Дарья Мороз показала, как преобразилась в детокс-клинике

Санкт-Петербург, 27 февраля. Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз показала, как она преобразилась после недельного пребывания в элитной детокс-клинике в Петербурге.

Результатами оздоровительной программы актриса похвасталась на своей странице в Instagram. Артистка осталась очень довольна итогами. Дарье Мороз удалось отдохнуть и выспаться, избавиться от четырех лишних килограммов, подышать воздухом Финского залива, пройти множество процедур восстановления и релаксации и прослушать лекции о ежедневном вреде организму.

«Держись, семья, замучаю теперь всех новым подходом к еде и бытию», — шутливо пригрозила родным актриса.

Мороз также поделилась с подписчиками фотографиями, сделанными в клинике. Она показала себя без макияжа и в пижаме, на тренажерах в спортзале и в нижнем белье. Кроме того, звезда «Содержанок» продемонстрировала, как менялись цифры на весах за время ее пребывания в клинике.

Дарья Мороз не впервые демонстрирует свое тело поклонникам. В «Содержанках» актриса участвовала в довольно смелых постельных сценах. Артистка признавалась, что съемки подобных эпизодов — это довольно сложный технологический процесс.