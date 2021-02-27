Число клиентов Московской биржи может вырасти до 15 млн к концу 2021 года

Москва, 27 февраля. Ключевым достижением Мосбиржи является увеличение числа клиентов до 15 млн человек до конца текущего года, сообщил член правления торговой площадки Игорь Марич.

По его словам, данный показатель рассчитывается при экстраполировании темпов прироста клиентов биржи за последние месяцы. Около 600 тысяч новых брокерских счетов открывается каждый месяц, что является хорошим показателем. Розничные участники приносят новую ликвидность на финансовый рынок, а ответственность биржи и брокеров, через которых совершаются операции, растет, отметил Марич.

Он также отметил необходимость сделать так, чтобы новые участники Мосбиржи имели положительный опыт инвестирования и становились долгосрочными инвесторами. Нельзя допускать, чтобы люди разочаровывались в рынке из-за того, что столкнулись с непонятными для них рисками.

С начала 2021 года число частных инвесторов на Московской бирже выросло на 1,2 млн человек — до 10 млн. Появление внутреннего инвестора положительно влияет на российскую экономику, заявил председатель правления площадки Юрий Денисов. Таким образом расширяются возможности отечественных компаний, и они могут привлекать больше средств на развитие бизнеса.