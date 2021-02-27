Волна «коронавирусной» коррупции привела к массовым чисткам в полиции Руанды

Кигали, 27 февраля. Министерство внутренних дел Руанды уволило из рядов полиции 386 человек по подозрению в коррупции, волну которой вызвала пандемия коронавируса. Об этом сообщает Daily Monitor.

Чистки силовых структур начались в прошлом году, но теперь руководство взялось за проблему всерьез: в 2020-м в отставку отправили в шесть раз больше людей.

Подробности увольнений не раскрываются, но известно, что руандийское МВД обратилось к 69 и 70 статьям специального кодекса сотрудников полиции. В первой речь идет об отставке без предварительного уведомления, а во второй — об окончательном увольнении без возможности вернуться на работу в правоохранительные органы.

Rwanda kicks out 386 officers from police force. https://t.co/Xzm1W8orNE — Rwanda Today (@RwandaToday) February 25, 2021

Волну чисток спровоцировала пандемия COVID-19. Некоторые полицейские решили заработать на ограничениях, которые ввели против распространения коронавируса. Они требовали с людей деньги за отсутствие защитной маски, нарушение комендантского часа или несоблюдение социальной дистанции. Правоохранителям развязывало руки отсутствие четкой системы штрафов, которую руандийское правительство ввело только в сентябре 2019 года. Однако местная полиция уже успела привыкнуть зарабатывать на населении противозаконным методом.

Организация Transparency International (TI) подготовила отчет о коррупции в Руанде за 2020 год. По шкале измерения TI, она набрала 54 балла из 100, и в сравнении с другими странами Восточной Африки ситуация в Руанде лучше, чем у соседей. Однако коррупция в государственном секторе остается серьезной проблемой.